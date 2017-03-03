Tavşanlıl’da Devlet Halk Buluşması

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yurt genelinde devam eden, Devlet-Halk Buluşma toplantısının adresi, Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi Balıklı...

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yurt genelinde devam eden, Devlet-Halk Buluşma toplantısının adresi, Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi Balıklı parkı lokali oldu.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, kurum amirleriyle birlikte, muhtarı ve vatandaşları dinledi. Mahalle halkının genel problemleri ve talepleriyle ilgili istişarelerde bulundu.

Köylerde ve mahallelerde yapılan toplantıların oldukça verimli ve birlik beraberliğin, işbirliğinin zemini olduğunu ifade ederek; "Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Vatandaşlara yukarıdan bakan onların sorunlarıyla ilgilenmeyen bir devlet anlayışı ortadan kalktı. Artık devlet ve halk iç içe bugün buraya sizlerin sorun ve önerilerinizi dinlemeye geldik. Tüm kurum amirlerimiz de burada. Onlara görüş ve önerilerinizi veya ilgili sorununuz varsa sorularınızı sorabilirsiniz" dedi.

Samimi bir havada geçen toplantıdan Moymul Mahalle halkı, kendileri için oluşan sıkıntıları dile getirerek bu tür birlikteliklerden memnun olduklarını belirttiler. (Tİ - EFE)