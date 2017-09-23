Tavşanlı’nın Ayvalı Köyünde Halı Saha Sevinci

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Ayvalı köyünde yapımı tamamlanan halı saha hizmete sunuldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Ayvalı köyünde yapımı tamamlanan halı saha hizmete sunuldu.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Halı sahanın Ayvalı Köyümüze, çevre köylerimize Tavşanlı ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Halı sahasının yapılış aşamasında destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Ayvalı köyü sakinleri de, tesisin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra köyde bulunan çocuklar halı sahada futbol maçı yapmanın mutluluğunu yaşadılar. (EFE)