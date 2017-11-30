Tavuk Çiftliği’nde Fetö / Pdy Araması

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ soruşturması çerçevesinde bir tavuk çiftliğinde arama yapıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ soruşturması çerçevesinde bir tavuk çiftliğinde arama yapıldı.

1 adet "F" serisi 1 bir Amerikan doları, FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 1 adet bilgisayar, 4 adet taşınabilir bellek, 5 adet av tüfeği, 19) adet muhtelif fişek, 15 gram esrar, 11 adet sikke ve 1 adet kasatura ele geçirildi. Tavuk çiftliğinde yakalanan E.G. isimli şahsın sorgusu sürüyor.