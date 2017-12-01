Tavuk Hırsızı Kamerada

Edinilin bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesinde A.E.T.'ye ait olduğu iddia edilen kümesi gözüne kestiren hırsız, gece yarısı evin önüne geldi.

Bursa'da kümese girerek tavuk çalan hırsız kameralara yakalandı.

Edinilin bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesinde A.E.T.'ye ait olduğu iddia edilen kümesi gözüne kestiren hırsız, gece yarısı evin önüne geldi. Etrafı kolaçan eden zanlı, araçları kendine siper ederek kümesin kilidini kırdı. Eliyle tavukları yakalamaya çalışan zanlı, bir tavuğun kaçarak gitmesini önleyemedi. Kümeste bulunan diğer 2 tavuğu çalan hırsız kayıplara karıştı. Sabah kümesin kapısının kırık olduğunu fark eden tavukların sahibi durumu polise bildirdi. Ekipler, olayla alakalı çalışma başlattı.