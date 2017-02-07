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Tayini Çıkan Kurum Müdürlerine Vali Tuna’dan Veda Yemeği

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Tayini Çıkan Kurum Müdürlerine Vali Tuna’dan Veda Yemeği
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, başka illere tayin edilen kurum müdürlerine veda yemeğiyle teşekkür etti.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, başka illere tayin edilen kurum müdürlerine veda yemeğiyle teşekkür etti.

Polisevi'nde düzenlenen veda yemeğinde DSİ Trabzon 22. Bölge Müdürlüğü'ne atanan Oğuz Kasap, Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tayin edilen Metin İlci ve başka bir göreve atanmak üzere görevlendirilen İl Defterdarı Ali Osman Karaköse, birer veda konuşması yaparak, Şanlıurfa'da görev yaptıkları sürede kendilerine destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile Şanlıurfalılara teşekkür etti.

Vali Tuna, tayini çıkan kurum müdürlerine Şanlıurfa'da görev yaptıkları sürede gösterdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi. Vali Tuna, "Yeni gittiğiniz yerlerde de İnşallah bu millete güzel hizmetler yapmanız dileğimizdir. Ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler geçirmenizi temenni ediyorum. Yeni görevlerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.

Yemeğin ardından plaket törenine geçildi. İl Defterdarı Ali Osman Karaköse'ye plaketini Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın verdi. Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Metin İlci ise plaketini Vali Güngör Azim Tuna'nın elinden aldı. Törenin ardından programa katılan Şanlıurfa protokolü birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tayini Çıkan Kurum Müdürlerine Vali Tuna’dan Veda Yemeği

Tayini Çıkan Kurum Müdürlerine Vali Tuna’dan Veda Yemeği

Tayini Çıkan Kurum Müdürlerine Vali Tuna’dan Veda Yemeği

Tayini Çıkan Kurum Müdürlerine Vali Tuna’dan Veda Yemeği

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