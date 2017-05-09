Tayland’da Alışveriş Merkezinde Patlama: 20 Yaralı

Tayland'ın Pattani Eyaleti'ndeki Big C adlı alışveriş merkezinde bombalı araç saldırısı gerçekleştirildi. Patlamada, 20'den fazla kişi yaralandı.
Tayland polisinin yaptığı açıklamada, Tayland'da Big C adlı alışveriş merkezinde bombalı araç saldırısı düzenlendiği, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın otopark bölümünde meydana geldiği, yaralıların hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Olayla ilgili araştırma devam ediyor.
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