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Tayland’da Alışveriş Merkezinde Patlama: 20 Yaralı

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Tayland’da Alışveriş Merkezinde Patlama: 20 Yaralı
Tayland'ın Pattani Eyaleti'ndeki Big C adlı alışveriş merkezinde bombalı araç saldırısı gerçekleştirildi.

Tayland'ın Pattani Eyaleti'ndeki Big C adlı alışveriş merkezinde bombalı araç saldırısı gerçekleştirildi. Patlamada, 20'den fazla kişi yaralandı.

Tayland polisinin yaptığı açıklamada, Tayland'da Big C adlı alışveriş merkezinde bombalı araç saldırısı düzenlendiği, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın otopark bölümünde meydana geldiği, yaralıların hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Olayla ilgili araştırma devam ediyor.

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