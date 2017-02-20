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Tayland’da Balıkları Ekmekle Besleyen Rus Turist Tutuklandı

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Tayland’da Balıkları Ekmekle Besleyen Rus Turist Tutuklandı
Tatile gittiği Tayland'da balıkları ekmekle beslediği fark edilen Rus turist Olga Smirnova tutuklandı.

Tatile gittiği Tayland'da balıkları ekmekle beslediği fark edilen Rus turist Olga Smirnova tutuklandı. Rus turist, 2 bin 800 dolar olarak belirlenen kefalet bedelinin ödenmemesi halinde 1 yıl hapis cezası alabilecek.

Deniz devriye polisi, olayın anlaşılmasının ardından Racha Yai adasında tutuklanan Rus turisti Phuket adasındaki karakola götürdü. Rus turistin balıkları beslediği yerin, Tayland tarafından özel çevre koruması altında yer aldığı ifade edildi. Mahkeme, Rus turist Olga Smirnova'nın serbest bırakılması için kefalet tutarı 2 bin 800 dolar olarak belirledi. Aksi halde Rus turist bir yıl hapis cezası alabilecek.

Mahkeme karar verinceye kadar Rus turist Tayland'da kalacak.

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