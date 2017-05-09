Tayland’da Süpermarkete Bombalı Araç Saldırısı

Güney Tayland'ın Pattani'de Müslümanların çoğunluktu bulunduğu bölgede büyük bir süpermarkete araçlı bomba saldırısı yapıldı.

Güney Tayland'ın Pattani'de Müslümanların çoğunluktu bulunduğu bölgede büyük bir süpermarkete araçlı bomba saldırısı yapıldı. Patlamada en az 52 kişi yaralandı, alışveriş merkezinde hasar meydana geldi. 2004'den beri şiddetin hakim olduğu Güney Tayland'da çoğunlu Müslümanlardan oluşan Narathiwat, Pattani ve Yala bölgelerinde 6 bin 8 yüz kişi hayatını kaybetti.