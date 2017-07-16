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Taylandlı Kadınlara Fuhuş Yaptıran Çinli Çeteye Operasyon

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Taylandlı Kadınlara Fuhuş Yaptıran Çinli Çeteye Operasyon
Türkiye'de Çin lokantası açtıklarını söyleyip, Tayland'dan iş vaadiyle getirdikleri 4 kadını fuhuşa zorladığı belirtilen biri kadın 4 Çinli polis...

Türkiye'de Çin lokantası açtıklarını söyleyip, Tayland'dan iş vaadiyle getirdikleri 4 kadını fuhuşa zorladığı belirtilen biri kadın 4 Çinli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çin uyruklu olduğu öğrenilen biri kadın 4 kişi yaklaşık 1 ay önce Çin lokantası açma gerekçesiyle Antalya merkez Muratpaşa ilçesine geldi. Buradan Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaşayan 4 kadınla iletişime geçen şüpheliler, Türkiye'deki otellerde masöz olarak iş bulduklarını belirtip, uçak biletlerini alarak Antalya'ya getirtti. Bu sırada ihbar üzerine çalışma başlatan Antalya Asayiş Ahlak Bürosu ekipleri, Çinli şüphelileri takibe aldı. Şüpheliler, Lara bölgesinde kiraladıkları bir eve Taylandlı kadınları yerleştirdi. Burada pasaportlarına el koyup kadınları odaya kilitleyen Çin uyruklu şüpheliler, iddialara göre kadınlara zorla fuhuş yaptırmak istedi. Bunun üzerine eve operasyon düzenleyen Ahlak Büro ekipleri, kadın mağdurları evden kurtarırken, Çinli şüphelileri de gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilirken, mağdur 4 Taylandlı kadın ise İl Göç İdaresine götürüldü.

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