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Taylıeli Yolunun Yapımına Başlandı

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Taylıeli Yolunun Yapımına Başlandı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kırsal Taylıeli Mahallesi yolunun yapımına...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kırsal Taylıeli Mahallesi yolunun yapımına başlandı. Burhaniye'yi kuş bakışı gören ve ilçenin gözde Kırsal Mahallelerinden olan Taylıleli Mahallesine giden yolun yapımına başlanması vatandaşları sevindirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımına başlanılan yola, öncelikle dolgu malzemesi atılıyor. Hava şartlarının uygun olması ile birlikte sıcak asfaltın da atılacağını bildiren yetkililer, çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağını bildirdiler. Taylıleli Mahallesi'nin bozuk olan yolunun yapılmaya başlanması vatandaşları sevindirirken Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Çakır ve Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal da Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'a teşekkür etti. Ak Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal" Amfi Tiyatronun yapılmasıyla da daha fazla değer kazanan Taylıeli Mahallemizin yolunun yapımı bizim için önemliydi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Edip Uğur'a teşekkürlerimi sunuyorum. Taylıleli Mahallemiz özellikle hafta sonları ailelerin vakitlerini geçirdiği körfezi kuş bakışı gören bir kırsal mahallemizdir. Yine bu mahallemizde Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan 5 bin kişilik Amfi Tiyatronun yapımı da hızla devam ediyor. Mahalleye çıkan yolun yapımı için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz" dedi.

Taylıeli Yolunun Yapımına Başlandı

Taylıeli Yolunun Yapımına Başlandı

Taylıeli Yolunun Yapımına Başlandı

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