Tayvanlı Milletvekilleri Birbirine Girdi

Tayvan Parlamentosu'nda bir alt yapı geliştirme programı için milyarlarca doların nasıl tahsis edileceği konusundaki ateşli tartışma meclisi karıştırdı.

Tayvan Parlamentosu'nda bir alt yapı geliştirme programı için milyarlarca doların nasıl tahsis edileceği konusundaki ateşli tartışma meclisi karıştırdı.

Tayvan Parlamentosu'nda alt yapı geliştirme programı için milyarlarca doların nasıl tahsis edileceği görüşülürken milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede şiddetlenen tartışmada iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi'nin (DPP) milletvekilleri, Muhalefetteki Nasyonalist Partisi milletvekillerine su attı, milletvekilleri yerlerde kavga etti. Muhalefet milletvekilleri, Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ve partisinin 4 yıllık dönem sınırını aşacağı gerekçesiyle planın orijinal halini eleştirdi.

Bu ay onaylanan DPP destekli Altyapı Geliştirme Programı iç talebi güçlendirerek, adanın ekonomisini ihracata bağımlı olmaktan kurtarmayı hedefliyor. 12.6 milyar dolarlık plan, DPP'nin planın meclisten geçmesi için politik uzlaşmanın bir parçası kabinenin Mart ayında ilan ettiği orijinal teşvik planının sadece yarısı kadardı.