  • BIST 105.972
  • Altın 140,885
  • Dolar 3,5296
  • Euro 4,0865
  • Samsun 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 32 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 28 °C
  • Sinop 29 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 34 °C
  • Rize 31 °C
  • Trabzon 26 °C

Tayvanlı Milletvekilleri Birbirine Girdi

» »
Tayvanlı Milletvekilleri Birbirine Girdi
Tayvan Parlamentosu'nda bir alt yapı geliştirme programı için milyarlarca doların nasıl tahsis edileceği konusundaki ateşli tartışma meclisi karıştırdı.

Tayvan Parlamentosu'nda bir alt yapı geliştirme programı için milyarlarca doların nasıl tahsis edileceği konusundaki ateşli tartışma meclisi karıştırdı.

Tayvan Parlamentosu'nda alt yapı geliştirme programı için milyarlarca doların nasıl tahsis edileceği görüşülürken milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede şiddetlenen tartışmada iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi'nin (DPP) milletvekilleri, Muhalefetteki Nasyonalist Partisi milletvekillerine su attı, milletvekilleri yerlerde kavga etti. Muhalefet milletvekilleri, Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ve partisinin 4 yıllık dönem sınırını aşacağı gerekçesiyle planın orijinal halini eleştirdi.

Bu ay onaylanan DPP destekli Altyapı Geliştirme Programı iç talebi güçlendirerek, adanın ekonomisini ihracata bağımlı olmaktan kurtarmayı hedefliyor. 12.6 milyar dolarlık plan, DPP'nin planın meclisten geçmesi için politik uzlaşmanın bir parçası kabinenin Mart ayında ilan ettiği orijinal teşvik planının sadece yarısı kadardı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Poroşenko: “Uluslararası Örgütler, Rusya’ya Baskı Yapmalı”18 Temmuz 2017 Salı 15:08
  • Gümrük Ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Azerbaycan’da18 Temmuz 2017 Salı 14:23
  • Japonya’da 81 Milyon Yıllık Dinozor Dişleri Bulundu18 Temmuz 2017 Salı 14:18
  • Çin Medyası: Hindistan Müzakereleri Zorlaştırarak Sikkim Tartışmasını Tetikliyor18 Temmuz 2017 Salı 13:58
  • Filistin Devlet Başkanı Abbas Çin’de18 Temmuz 2017 Salı 13:18
  • Kopenhag’da, Kudüs’e Destek Yürüyüşü18 Temmuz 2017 Salı 13:13
  • Pakistan’da Bina Çöktü: 4 Ölü18 Temmuz 2017 Salı 13:08
  • Petro Poroşenko Gürcistan’da18 Temmuz 2017 Salı 12:48
  • Trump’dan Venezuela Rejimine Yaptırım Tehdidi18 Temmuz 2017 Salı 12:48
  • Sahte Jandarma Arabasıyla Trafiğin Hızını Kesti18 Temmuz 2017 Salı 12:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti