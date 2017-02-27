Tb2l Temsilcisi Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü Kendi Evindeki Son Maçını Da Kaybetti

Türkiye Basketbol 2. Lig (TB2L) temsilcisi Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü, ligin bitimine 1 hafta kala kendi evindeki son maçını da kaybetti.

Türkiye Basketbol 2. Lig (TB2L) temsilcisi Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü, ligin bitimine 1 hafta kala kendi evindeki son maçını da kaybetti.

Bilecik İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda oynanan (TB2L) B Grubu 17'inci hafta mücadelesinde Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü evinde Antalya temsilcisi Kepez Belediye Spor'a 65-84 mağlup oldu. Maça Burak Sarı, Serdar Hot, Ferit Deniz, Aykut Karçiği ve Cemal Uysal beşi ile başlayan ev sahibi ekip ilk periyotta rakibin bulduğu sayılara karşılık vermeye çalışsa da ilk periyot 21-26 Kepez Belediye Kulübünün üstünlüğü ile tamamlandı. İkici periyotta Kemal Can Aktuna ve Eyüp Aydoğan ile sayı üreten deplasman ekibine Serdar Hot ve Burak Sarı ile karşılık veren Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü bu periyotta 19 sayı üretti. Potasında bu periyotta 20 sayı gören Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü devreye 46-40 geride girdi. Üçüncü periyotta da kötü bir oyun sergileyen iki takım oyuncuları fazla sayı üretemedi. Son periyota 63-53'lük üstünlükle giren Kepez Belediye Spor Turgay Tatlı ve Kemal Can Aktuna 21 sayı buldu. Bu periyotta varlık gösteremeyen Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü 12 sayı üretirken maçı 65-84'lık skorla deplasman ekibi Kepez Belediye Spor kazandı.

TB2L taraftarının önünde son maçına çıkan Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü sezonun bitimine 1 hafta kala 19 puanla ligin son sırasında yer aldı. Antalya temsilcisi Kepez Belediye Spor'a bu galibiyetle puanını 27'ye çıkararak 10 takımlı grupta 4'üncü sırada yer aldı. EBBL'ye düşmeyi haftalar önce garantileyen Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü ligde son maçına deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediye ile karşı karşıya gelecek.