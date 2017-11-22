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Tbf 1. Ligi: Akhisar Belediyespor: 77 - Bursaspor Durmazlar: 81

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Tbf 1. Ligi: Akhisar Belediyespor: 77 - Bursaspor Durmazlar: 81
Türkiye Basketbol 1. Ligi 10'uncu haftasında Ege temsilcisi Akhisar Belediyespor evinde Bursaspor Durmazlar Basketbol takımını konuk etti.

Türkiye Basketbol 1. Ligi 10'uncu haftasında Ege temsilcisi Akhisar Belediyespor evinde Bursaspor Durmazlar Basketbol takımını konuk etti. Ev sahibi ekip Akhisar Belediyespor rakibine 4 sayı farkla 81-77 mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan ev sahibi ekip 5. dakikadan sonra üstünlüğü rakibe kaptırdı ve ilk periyot 18-23 Bursaspor Durmazlar'ın üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyota hızlı başlayan ev sahibi ekip 19-18 üstünlük sağlasa da devreye 37-41 mağlup girdi.

İkinci devre her iki takımda üçlük atışlarda başarı sağladı ancak konuk ekip 21-24 üstünlük sağladı. Son periyotta hatalarını düzeltmeye çalışan Akhisar Belediyespor 19-16 üstünlük sağlasa da sahada 4 sayı farkla 77-81 mağlup ayrılan taraf oldu. 14 puanlı iki ekipten galip ayrılan Bursaspor Durmazlar 16 puanla 5'inci sıraya yükselirken ev sahibi ekip Akhisar Belediyespor 15 puan ile 11'inci sırada kendisine yer buldu.

Akhisar Belediyespor'da en fazla sahada kalan Tavon Holmes takımı adına 27 sayı ile en skorer oyuncu olurken, konuk ekip Bursaspor Durmazlar'da ise Dejan Borovnjak takımı adına 26 sayı kaydetti. Akhisar Belediyespor'un yeni transferi Boşnak oyuncu Kenan Bajramoviç 29 dakika 51 saniye sahada kalırken takımı adına 14 sayı kaydetti.

Akhisar Belediyespor gelecek hafta Türk Telekom'un konuğu olurken Bursaspor Durmazlar ise Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.

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