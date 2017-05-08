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Tbl 1. Lig Play-off

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Tbl 1. Lig Play-off
Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Final son maçında sahasında Acıbadem Üniversitesi'ni konuk eden Petkim Spor, rakibine 59-69 yenildi.

Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Final son maçında sahasında Acıbadem Üniversitesi'ni konuk eden Petkim Spor, rakibine 59-69 yenildi. Bu skorla seriyi 3-2'ye getiren Acıbadem Üniversitesi finale yükseldi.

Enka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresi 27-38'lik skorla Acıbadem Üniversitesi üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci devrede Petkimspor farkı tek sayılara kadar indirse de konuk ekip Acıbadem üstünlüğü elden bırakmayarak sahadan 59-69 galip ayrıldı. Petkimspor, Süper Lig'e çıkma yolundaki elemelere veda etti.

Petkim Spor'da Terrance Orlando Campbell, Acıbadem Üniversitesi'nde ise Carl Bracey Arman Wright ve Jason Dior Maxiell 16 sayı ile oynayarak, karşılaşmanın en skorer oyuncuları oldular.

Salon: Enka

Hakemler: Yener Yılmaz x, Murat Ciner x , Ozan Gönen x

Petkim Spor: Gökhan Karabıyık x 3, Can Terzioğlu xx 7, Polat Kaya xx 11, Recep Doğrusöz xx 11, Sercan Ergin xx 7, Terrance Orlando Campbell xxx 16, Kenan Bajramovic x 4,Önder Külçebaş x, Ali Ulaş Peker x, Murat Kaya x

Başantrenör: Burak Gören

Acıbadem Üniversitesi: Can Altıntığ xxx 13, Caner Erdeniz x1 , Carl Bracey Arman Wright xxx 16, Tutku Açık xxx 13, Nusret Yıldırım xxx 4, Cevher Özer xx 1, Jason Dior Maxiell xxx 16, Can Uğur Öğüt xx 5, Dorukan x, Engindeniz x

Başantrenör: Alp Bayramoğlu

1. Periyot: 11-19 (Acıbadem Üniversitesi lehine)

Devre: 27-38 (Acıbadem Üniversitesi lehine)

3. Periyot: 46-56 (Acıbadem Üniversitesi lehine)

Tbl 1. Lig Play-off

Tbl 1. Lig Play-off

Tbl 1. Lig Play-off

Tbl 1. Lig Play-off

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