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Tbmm Anayasa Komisyonunda Tartışma

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Tbmm Anayasa Komisyonunda Tartışma
TBMM Anayasa Komisyonunda AK Parti milletvekilleri anayasa değişikliği teklifi üzerinde genel görüşmelerinin tamamladığı yönünde önerge verdi.

TBMM Anayasa Komisyonunda tartışma çıktı.

TBMM Anayasa Komisyonunda AK Parti milletvekilleri anayasa değişikliği teklifi üzerinde genel görüşmelerinin tamamladığı yönünde önerge verdi. Önergenin oylanması üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay söz almak istedi. Söz verilmemesi üzerine CHP milletvekilleri ayağa kalktı. Altay, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'a yönelik, "Eşkıyalık yapma. Söz istiyorum. Ne yapıyorsun" demesi üzerine tartışma yaşandı.

Tartışmanın devam etmesi üzerine CHP milletvekilleri tarafından AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin'e su atıldı. Komisyonda tartışmalar devam ediyor.

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