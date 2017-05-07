Tbmm Başkan Vekili Aydın Partililerle Bir Araya Geldi

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ve beraberindeki milletvekilleri Adıyaman'ın Besni ilçesinde partililerle buluştu.

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ve beraberindeki milletvekilleri Adıyaman'ın Besni ilçesinde partililerle buluştu.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez ve AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Umut Mutlu ile birlikte Besni'ye gelerek teşekkür ve Mayıs Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısını gerçekleştirdi. AK Parti Besni ilçe Teşkilatında düzenlenen teşekkür ve Mayıs Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısının açılış konuşmasını yapan AK Parti Besni İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem, "Bu ülkenin gelişmesine, kalkınmasına, yeni Türkiye'nin inşasına kaldığımız yerden devamına hepiniz "Evet" oylarınızla mührü vurdunuz. Önümüzdeki seçimlerde de el ele kol kola çalışıp yine başarılı olacağız" dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, "AK Parti kurulduğunda da Cumhurbaşkanımız, o zamanki Genel Başkanımız Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" demişti. Halka rağmen siyaset yapılmayacak. Millet ne talep ediyorsa bizde o talepleri yerine getirmek için yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'de yaşanan sistem tıkanıklıklarını çoğumuz birlikte gördük. Biz dedik ki, Türkiye'deki vesayet sistemlerini elimizin tersiyle itelim, Türkiye'de güçlü bir hükümet sistemi olsun, daha güçlü yarınlara çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için yönetimde istikrar ve güven olsun. 2002'de AK Parti iktidara geldikten sonra Türkiye'de birçok şey değişti. Demokraside hizmet alanında yapılacak diğer işlerde en iyisini yaptı, ekonomide en iyisini yaptı. Faizlerin en aşağı indiği bir dönemi yaşadık. PKK terör örgütü yıllardır Türkiye'yi bölmek ve parçalamak için, milletimizi birbirimize düşürmek için çaba sarf ediyor. Hayır, için çabalarını da gördük. Aynı zamanda Avrupa'nın göbeğinde kendilerine göre demokrasi beşiği, Avrupa'da bakanlarımızın orada evet için vekillerimizin kampanya yapmasını engellediler. Ama FETÖ, PKK orda cirit atıyor. Onların taşeronluğunu yapan terör örgütleriyle Türkiye'yi engellemeye çalıştılar. Terör örgütlerine ve Avrupa'ya öyle bir tokat attınız ki, bütün dünya bunu duydu. Besnili kardeşlerimize de yüzde 68'lik bir oy desteği vererek buna katkıda bulundukları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara ise yapmış olduğu konuşmada, "Besni olmasaydı, Adıyaman bu sonucu alamazdı, Adıyaman olmasaydı, Türkiye bu sonucu alamazdı. Birbirini besleyen kar tanesinin çığa dönüşmesi gibi bakmak lazım. Verilen her bir oyun ne kadar kıymetli olduğunu 16 Nisan gecesi gördük. Çok farklı unsurlarla mücadele edilerek kazanılmış bir referandumdu. Biz 16 Nisan referandumunu kime rağmen kazandık. 16 Nisan'dan önce Türkiye'nin ekonomisi batıyor diye haber yapan ve yaptıran güç merkezlerine rağmen kazandık. Bunların hiç birisi bu ülkenin insanları değil" diye konuştu.