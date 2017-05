Tbmm Başkan Vekili Aydın Ve Milletvekilleri Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ve Adıyaman Milletvekilleri, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığınca düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya...

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ve Adıyaman Milletvekilleri, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığınca düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığınca düzenlenen programda vatandaşlar TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ile AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Adnan Boynukara ve Salih Fırat'a yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Hanifi Erdem, "AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı olarak Türkiye için dönüm noktası olan 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemiyle ilgili olarak teşkilatımızın her kademesinde görev alan fedakar kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin ve mazlumların umudu olan AK Parti'miz Adıyaman'da, hiçbir menfaat gözetmeden millet ve memleket için gece ve gündüz demeden çalışan emektar kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara ise, "Kendi elleriyle bizim iç meselelerimize karışmak isteyen batılılar, terör örgütleri üzerinden bizlere mesaj vermek isteyen küresel güçler ve içimizdeki bu meseleyi cumhuriyetle ilişkilendirip korku üretmeye çalışan kimi siyasi çevreleri oyunlarını bozduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz. Hatırlarsanız bu referandum sürecinde bazı siyasiler cumhuriyetin yıkılacağını ve rejimin değişeceğini söylemişlerdi. 25 Milyon insan "Evet" oyu verdi. 25 Milyon insan cumhuriyetin yıkılması rejimin değişmesi için değil cumhuriyetin önünün açılması için, devletin önünün açılması için oy verdi. Oylarıyla bu sürece katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Referandum sürecinde verilen destekten dolayı herkese teşekkür eden AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise, "Türkiye önemli bir süreçten geçti. Bu süreç içerisinde biliyorsunuz çocuklarımızın, gençlerimizin ve Türkiye'nin geleceği için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için referanduma gittik. Her zaman Adıyamanlı hemşerilerimizin vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bütün batının bütün dünyanın terör örgütleri referandumun "Evet'le geçmemesi için oldukça büyük çabalar sarf ettiklerini gördük. Allah'a şükürler olsun sizlerin destek ve katkılarınızla sandıklardan "Evet'lerle ayrıldık" şeklinde konuştu.

Vatandaşların yoğun desteğiyle referandumdan oldukça mutlu ve gururlu ayrıldıklarını söyleyen AK Parti Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, "Sizlerin yoğun desteği ve partimizin çalışmasıyla cumhuriyet tarihimizin en büyük kararını vermiş olduk. Artık bundan sonra Türkiye Cumhuriyetinde Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemiyle yönetim devam edecek. Hani bazıları diyordu ya başkan yapmayacağız, başkanlık getirmeyeceğiz, bu sisteme karşıyız diye, ama milletimiz her şeyin iyisini düşünerek Türkiye'nin geleceği için bu sistemin iyi olduğuna inanarak kararını güzel bir şekilde verdi.

Dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmek için hepimiz el ele verip artık bu ülkenin değiştiğini bu sistemin değiştiğini dünya aleme yayacağız. Artık dünyada birleşmiş milletlere "Dünya beşten büyüktür" diyen İsrail'e "One munite" diyen, söz milletindir diyen sayın cumhurbaşkanımız dünyada sayılı liderler arasına girecektir" dedi.

AK Partinin kaderinin Türkiye'nin kaderiyle eş oranda olduğunu vurgulayan TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ise, "Biz siyasete başlarken hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik. Siyasete ve siyasetçilere güvenin olmadığı bir anda Türkiye'nin krizlerle boğuştuğu o kara bulutların üzerimize çökmüş olduğu, kendi sorunlarını çözemeyen, kendi memurunun maaşını ödeyemeyen geleceğe güvenle bakamayan o karanlık o hasta Türkiye'den hamd olsun bugün kendi kaderini kendi tarihinden 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyen geleceğine güvenle bakan, yardım alan bir ülkeden yardım eden bir ülke haline geldik. IMF'nin bütün borçlarını kapatıp lazımsa sizlere ihtiyaç sizlere para vermeyi teklif edelim diyen güçlü bir Türkiye haline geldik. Türkiye'de çok şey değişti. Artık bu millete rağmen hiç kimse siyasette başarıya ulaşamayacak. Siyasette tek unsur vardır, siyasetin merkezinde sadece ve sadece insan vardır. Her bir insan, Alevi'si, Sünni'si, Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Zaza'sı, Arap'ı, inananı, inanmayanı, bu ülkede yaşayan 80 Milyon insanın her bir ferdi, artık siyasetin merkezi olacak. Her bir ferdi, her bir sorunu kendi sorunumuz olacak. Onlarla birlikte olacağız dedik, onların dertlerine derman olacağız dedik, sorunlarını çözeceğiz dedik. Siyasetin yegane amacının millete efendiliği değil, hizmetkar olduğunu bu 15 yıllık süreçte bir kez daha bütün dünyaya bizzat ispat ettik. Artık o eski Türkiye'nin bütün kapıları kapandı. O irademizin üzerindeki tüm kirli elleri, kirli düşünceleri, terörü, darbeyi 16 Nisan'da sandığa gömdünüz. Artık yaşasın yeni Türkiye diyoruz. Artık yeni ve güçlü Türkiye diyoruz. Yeni Türkiye'nin kapıları bu seçimle birlikte sonuna kadar açıldı. Bu sistemi ülkemizin müreffeh seviyeye çıkması, ülkemizin hedeflerine büyük yol açması, tüm sorunların çözülmesi, daha güçlü bir Türkiye'de huzur içerisinde bir ve beraber olmamız için geliştirdik. Artık bu ülke üzerinde oynanan bütün oyunları sizlerin sayesinde sandığa gömdük. Artık daha güçlü bir gelecek bizi bekliyor" sözlerini kullandı.

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, " 2019 yılı gerçekten bu ülkenin bu sistem değişikliğinin ilk meyvelerini verecek olduğu bir tarihtir. Aslında şimdiden meyvelerini vermeye başladı. Çünkü hiçbir zaman gönül bağının koparmadığı, aşkı, tutkusu, sevdası olan partisine, yuvasına dönen sayın cumhurbaşkanımız artık resmen de geçtiğimiz günlerde üyeliğini tescil etti. İnşallah ayın 21'inde yine o ilk gün ki aşkla o sevdayla, o hizmet aşkıyla tekrardan kurduğu büyük partinin başına genel başkan olarak seçilecektir. İşte o zaman Türkiye'yi tutabilene aşk olsun.

Bugün yüzde 51'i eleştirenlerin yüzde 85'in üzerinde bir katılımla milletin iradesine nasıl sahip çıktığını görmesi gerekir. Türkiye'nin güçlenmesini ve büyümesini istemeyen batının "Hayır'a nasıl çalıştığını gördük. Bu süreçte bütün bu süreçte bütün batı kuruluşlarının ve Türkiye'de yine maalesef millet karşıtlarının nasıl bir araya geldiğini bir kez daha gördük. Bir taraftan ekonomiyle vurmaya çalıştılar, bir taraftan terörle terbiye etmeye çalıştılar, ama bu millet şunu söyledi 16 Nisan'da, bu millet kendi kredisini 16 Nisan'da sandık başında bir kez daha belirledi. Bu millet kendi kredisini kendisi belirler, onlar değil. İşte böyle bir önemli süreçte böyle önemli bir seçim sonucu elde etme noktasında burada çalışan, gayret eden emek veren bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programa, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Adnan Boynukara, Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Hanifi Erdem, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu, parti üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.