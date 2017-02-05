  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 11 °C
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Tbmm Başkan Vekili Aydın’dan Müjde

» »
Tbmm Başkan Vekili Aydın’dan Müjde
Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkan Vekili Ahmet Aydın, Adıyamanlılara yol müjdesi verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkan Vekili Ahmet Aydın, Adıyamanlılara yol müjdesi verdi.

TBMM Başkan Vekili ve Ak Parti Malatya Milletvekili Ahmet Aydın, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sincik- Malatya Karayolunda onarım ve yeni proje, Gölbaşı- Adıyaman- Kahta bölünmüş karayolunu otoban startlarına çıkaracaklarını belirtti. Başkan Vekili Aydın, "Gölbaşı- Adıyaman- Kahta bölünmüş yolunu şimdide adeta otoban standartlarında sıcak asfaltla bitümlü sıcak karışıma (BSK) dönüştürüyoruz. İhale süreci devam ediyor. Besni şehit geçişi tüm den sıcak asfaltla dönüştürülüyor. 8 kilometre uzunluğunda güzel bir bulvar kazandıracağız. İhale hazırlıkları yapılıyor. Besni- Gölbaşı (12 Kilometre) globalden yatırım programına alınarak standarttı yüksek bir yol haline getirilecek. Adıyaman- Çelikhan- Narince ve Gerger arası yolların projesini takiplerimizle hızlandırıyoruz. Proje bitimiyle yol yapımına başlanılacaktır. Sincik ilçe Devlet Hastanesi önünde yapılan kavşaktan itibaren ilçe merkezi bitümlü sıcak karışım olacaktır. Yol medeniyettir diyoruz. İl, ilçe, belde ve köy ayrımı yapmadan tüm projeleri milletvekili arkadaşlarımızla takip etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adıyaman 1954 Spor:1- Kahramanmaraş Fidanspor: 005 Şubat 2017 Pazar 16:28
  • Yörük Türkmenleri’nin İlk Ziyareti Başkan Şirin’e05 Şubat 2017 Pazar 16:23
  • Genel Sekreter Yaşar’dan Saray İlçesine Ziyaret05 Şubat 2017 Pazar 16:13
  • Tbmm Başkan Vekili Aydın’dan Müjde05 Şubat 2017 Pazar 16:13
  • Ak Parti Bolu İl Başkanı Doğanay’dan Chp’li Vekile Cevap05 Şubat 2017 Pazar 16:13
  • Ayakkabı Sektörünün Kalbi Manisa’da Attı05 Şubat 2017 Pazar 16:13
  • Bölgesel Amatör Ligi05 Şubat 2017 Pazar 16:08
  • Yenişehir’de Yeni Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Yapılıyor05 Şubat 2017 Pazar 16:03
  • Kuşadası Gençlikspor Yönetiminden Kuto Başkanı Akdoğan’a Ziyaret05 Şubat 2017 Pazar 16:03
  • Bitlis İhh’dan ‘Yetim Karne’ Şenliği05 Şubat 2017 Pazar 15:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti