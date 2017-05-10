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Tbmm Başkanı Kahraman İtalya’da

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Tbmm Başkanı Kahraman İtalya’da
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İtalya'da Türk dernek temsilcileriyle buluştu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İtalya'da Türk dernek temsilcileriyle buluştu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Akdeniz İçin Birlik Parlamento Asamblesi (AİBPA) Başkanlık Divanı Toplantısı'na katılmak için İtalya'nın kenti Milano'ya geldi. Toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Meclis bürokratları katıldı. Kahraman ve diğer vekiller, Türk sivil toplum kuruluşlarından, İtalya'da yaşayan Türklerin sorunlarını dinledi. Khtaman, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Sağlamız, güçlüyüz, biz büyük bir devletiz ve bu şuurda olacağız" dedi.

Tbmm Başkanı Kahraman İtalya’da

Tbmm Başkanı Kahraman İtalya’da

Tbmm Başkanı Kahraman İtalya’da

Tbmm Başkanı Kahraman İtalya’da

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