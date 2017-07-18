  • BIST 105.718
  • Altın 140,717
  • Dolar 3,5240
  • Euro 4,0770
  • Samsun 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 31 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 28 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Tbmm Başkanı Kahraman’a ‘Seymenlik Beratı’ Verildi

» »
Tbmm Başkanı Kahraman’a ‘Seymenlik Beratı’ Verildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'a sivil toplum kuruluşları tarafından "seymenlik beratı" verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'a sivil toplum kuruluşları tarafından "seymenlik beratı" verildi.

Kahraman, TBMM Tören Salonu'nda eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın ve Ankara'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcilerini kabul etti. Şıvgın, TBMM Başkanı Kahraman'a 15 Temmuz'da gösterdiği kararlı duruş dolayısıyla "seymenlik beratı" verilmesini kararlaştırdıklarını ifade etti. Ankara Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Palacı'nın yardımıyla seymen kıyafeti giyen Kahraman, daha sonra seymen andını okudu.

Kahraman, 15 temmuz'da işgalin önlendiğini belirterek, Türkiye'nin gönül coğrafyasındaki ülkelerin hemen Türkiye'nin yanında yer aldıklarını, diğer ülkelerin ise aradan zaman geçtikten sonra geldiklerini aktardı. Kahraman, "O gece parti ayrımı yoktu, varlık yokluk mücadelesi vardı. Partiler birer parmaktır ama hepsi bir bileğe bağlıdır. Dilerim ki o ruh devam eder. Güzel bir Türkiye'de hep birlikte olacağız. Türkiyemiz hep seymen olacak, efe olacak. Köküne bağlı olacak" şeklinde konuştu.

Kahraman, kültür milliyetçiliğinin altını çizerek, "Hak edeceksin hak. Şeklen giydin; olmaz. Toplumun buna ihtiyacı var. Eğer böyle olursa 15 Temmuzlar bir daha karşımıza çıkmaz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ak Parti, İstişare Toplantısını 6-7-8 Ekim’de Afyonkarahisar’da Yapacak.18 Temmuz 2017 Salı 16:48
  • Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplandı18 Temmuz 2017 Salı 15:43
  • Chp Lideri Kılıçdaroğlu’ndan İç Tüzük Değişikliği Teklifine Tepki18 Temmuz 2017 Salı 14:53
  • Başbakan Yıldırım, Estonya Dışişleri Bakanını Kabul Etti18 Temmuz 2017 Salı 14:38
  • Başbakan Yıldırım’dan Partilere "İç Tüzük" Çağrısı18 Temmuz 2017 Salı 14:38
  • Başbakan Yıldırım’dan İstanbul’daki Sel Felaketine İlişkin Açıklama18 Temmuz 2017 Salı 13:33
  • Başbakan Yıldırım’dan Kılıçdaroğlu’na: “Kontrollü Ruhlara Karşı Dikkatli Ol”18 Temmuz 2017 Salı 13:28
  • Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul’da Gece Saatlerinden İtibaren Devam Eden Şiddetli Yağışla İlgili, "Olay Bir Afet. Can Kaybımız Yok. Her Şey Kontrol Altında" Dedi.18 Temmuz 2017 Salı 13:13
  • Bakan Eroğlu’dan Sağanak Yağış Değerlendirmesi18 Temmuz 2017 Salı 12:58
  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Üniversite Öğrencilerine Tavsiyelerde Bulundu18 Temmuz 2017 Salı 12:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti