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Tbmm Başkanlık Divanı Üyelik Seçimlerine İlişkin Karar Resmi Gazete’de

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Tbmm Başkanlık Divanı Üyelik Seçimlerine İlişkin Karar Resmi Gazete’de
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bugünkü sayıda yayımlanan TBMM kararına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının; Başkanvekillikleri, Katip Üyelikler ve İdare Amirlikleri'ne Genel Kurulun 212 Kasım 2017 tarihli 27'inci birleşiminde yapılan seçim sonucunda şu milletvekilleri seçildi:

Başkanvekillikleri: AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekili Ayşenur Bahçekapılı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan.

Katip Üyeler: AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz.

İdare Amirleri: CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı.

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