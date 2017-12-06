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Tbmm Başkanvekili Ahmet Aydın: “Kudüs’ün Tanınması Kararı İslam Aleminde İnfiale Yol Açacaktır”

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Tbmm Başkanvekili Ahmet Aydın: “Kudüs’ün Tanınması Kararı İslam Aleminde İnfiale Yol Açacaktır”
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Kudüs'ün tanınması kararı, dünya barışında uzak, Ortadoğu'daki çatışmayı derinleştirecek, terör örgütlerinin...

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Kudüs'ün tanınması kararı, dünya barışında uzak, Ortadoğu'daki çatışmayı derinleştirecek, terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürecek ve İslam aleminde infial yol açacaktır. Kudüs bizim ilk kıblemiz ve tüm Müslümanların göz bebeğidir. Bu anlamda bu kararı alanları da kınadığımızı da net ve sert bir şekilde ifade etmek isterim" dedi.

TBMM Başkanvekili Aydın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü başkent olarak tanınması ile ilgili kararını açıkladığını ve Trump'ın Kudüs'ü başkent olarak tanıdığını ifade ettiğini söyledi. Aydın, kararı tanımadıklarını belirterek, "Bu konudaki siyasi parti gruplarımızın hem Meclisimizin hem de halkımızın hissiyatını ifade eden ortak deklarasyonu az önce bu kürsüden ilan etmiştik. Bu tutum dünya barışında uzak, Ortadoğu'daki çatışmayı derinleştirecek, terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürecek ve İslam aleminde infial yol açacaktır. Kudüs bizim ilk kıblemiz ve tüm Müslümanların göz bebeğidir. Bu anlamda bu kararı alanları da kınadığımızı da net ve sert bir şekilde ifade etmek isterim" değerlendirmesini yaptı.

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