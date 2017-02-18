Tbmm Başkanvekili Aydın Ve Milletvekili Fırat’dan Vatandaşa Davet

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın Çelikhan ilçesinde, Milletvekili İbrahim Halil Fırat Adıyaman merkezde vatandaşları mitinge davet etti.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın Çelikhan ilçesinde, Milletvekili İbrahim Halil Fırat Adıyaman merkezde vatandaşları mitinge davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Şubat Pazar günü gerçekleştireceği toplu açılış ve miting için hazırlıklar sürüyor. Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesinin çalışmalarının yanı sıra milletvekilleri de vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programına davet ediyor.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Çelikhan ilçesinde vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine davet ediyor.

Çelikhan ilçesinde vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılanan Ahmet Aydın, Adıyaman halkının çok özlediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşacak olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise, küçük sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek esnafı programa davet etti.

İbrahim Halil Fırat, Adıyaman halkının dünya Liderini ağırlayacağını ve bundan dolayı halkın büyük bir teveccüh gösterdiğini söyledi.