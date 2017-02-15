Tbmm Başkanvekili Aydın’dan Lammert’in Açıklamalarına Tepki

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Almanya Federal Meclis Başkanı Lammert'in referandum ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek,...

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Almanya Federal Meclis Başkanı Lammert'in referandum ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Demokrasi için mücadele edilmesi gerektiğine inanan Meclis Başkanı Lammert'in, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı halkımızın demokrasi ve milli irade için gerektiğinde canı pahasına verdiği mücadelesini görmezden gelmesi de manidardır" dedi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, referandum ile ilgili sözleri nedeniyle Almanya Federal Meclis Başkanı Lammert'e tepki gösterdi. Aydın, Lammert'in referandumun ne manaya geldiğini en iyi bilenlerden birisi olması gerektiğini söyleyerek, referandumu tam olarak idrak edemediğini kaydetti. Bulunduğu makam itibariyle referandumun ne olduğunu anlayamamasının hayret uyandırıcı olduğunu vurgulayan TBMM Başkanvekili Aydın, milletin yapacağı seçime peşinen saygı duymamasının ise, demokrasi adına herkes için endişe kaynağı olduğunu belirtti. Aydın, "Demokrasi için mücadele edilmesi gerektiğine inanan Meclis Başkanı Lammert'in, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı halkımızın demokrasi ve milli irade için gerektiğinde canı pahasına verdiği mücadelesini görmezden gelmesi de manidardır. Çok iyi anlaşılması gereken husus şudur ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin oylarıyla seçilmiş milletvekillerinden oluşmaktadır. Meclisimizde geçen her kanunun, Anayasa ve içtüzüğe uygun olarak yapıldığı unutulmamalıdır. Kaldı ki, söz konusu değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulunda birden fazla siyasi parti tarafından da desteklenerek çıktığı göz ardı edilmemelidir. Bu sebeple Meclis'in ve milletin iradesine halel getirecek her türlü açıklamadan da demokrasinin ve evrensel değerlerin gereği olarak uzak durulmalıdır. Bu beyanın, ülkemizin de katılacağı ve etkin bir aktör olarak çözümüne katkıda bulunmakta olduğu küresel sorunların ele alınacağı önemli bir konferansın arifesinde yapılması da ayrıca dikkat çekmiştir. Buradan, milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir kez daha üzerine basarak ifade etmek isterim ki, tüm uluslararası ortaklarımızdan beklentimiz, demokrasinin ve hukuk devletinin gereklerine uygun olarak ilerlemekte olan Anayasa değişikliği sürecine ve yakın dönemde tecelli edecek olan milletin iradesine gerekli saygının gösterilmesidir. Demokrasinin, çağdaş dünya değerlerinin gereği ve milletimizin de beklentisi budur" dedi.