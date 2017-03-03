Tbmm Başkanvekili Aydın’ın Açıklaması Sırasında Sarsıntı Yaşandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde dün meydana gelen deprem sonrası bölgede inceleme yapan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın açıklama yaptığı sırada artçı...

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde dün meydana gelen deprem sonrası bölgede inceleme yapan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın açıklama yaptığı sırada artçı sarsıntı yaşandı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde dün meydana gelen deprem sonrası vali ve milletvekilleriyle birlikte bölgede inceleme yapan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın röportaj yaptığı sırada artçı sarsıntı yaşandı. Kısa süreli sarsıntıyı hisseden Aydın, "Ufak bir sarsıntı, ben de hissettim" dedikten sonra konuşmasına devam etti.