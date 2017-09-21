IHAAW190911-GEN/21-09-2017 - TBMM Cumartesi günü Irak tezkeresini görüşmek üzere saat 16.30'da toplanacak. 21.09.2017 19:09:11 TSI NNNN
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Tbmm Cumartesi Günü Irak Tezkeresini Görüşmek Üzere Saat 16.30’da Toplanacak.
IHAAW190911-GEN/21-09-2017 - TBMM Cumartesi günü Irak tezkeresini görüşmek üzere saat 16.30'da toplanacak.
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