Tbmm Darbe Komisyonu Kızılay Genel Başkanı Kınık’ı Dinliyor

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, TBMM 15 Temmuz FETÖ/PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyelerine bilgi veriyor.
TBMM 15 Temmuz FETÖ/PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ı dinliyor.
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, TBMM 15 Temmuz FETÖ/PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyelerine bilgi veriyor.
TBMM 15 Temmuz FETÖ/PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ı dinliyor.
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