Tbmm Genel Kurulu’nda Hakaret Tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Partili vekillerle CHP'li vekiller arasında hakaret tartışması yaşandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Partili vekillerle CHP'li vekiller arasında hakaret tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu 2018 bütçesi görüşmeleri devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan sonra CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç söz aldı. Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiğini iddia ederek, Cumhurbaşkanı'nın bazı sözleri Kılıçdaroğlu'na söylediğini ileri sürdü. Özkoç, "Sizin Cumhurbaşkanı kisvesi adı altında AKP Genel Başkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na böyle hakaret ederseniz, biz de AKP Genel Başkanına gerektiği gibi cevap veririz" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri sıralara vurdular, ayağa kalkarak Özkoç'un üzerine yürümeye çalıştılar. Bunun üzerine tartışma yaşandı. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın oturuma ara verdi.