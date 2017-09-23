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Tbmm Genel Kurulu’nda Irak Ve Suriye İle İlgili Başbakanlık Tezkeresi Oturumu Başladı

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Tbmm Genel Kurulu’nda Irak Ve Suriye İle İlgili Başbakanlık Tezkeresi Oturumu Başladı
TBMM Genel Kurulunda sağlanan yeter sayısına ulaşılmasının ardından Irak ve Suriye ile ilgili Başbakanlık tezkeresi görüşmeleri başladı.

TBMM Genel Kurulunda sağlanan yeter sayısına ulaşılmasının ardından Irak ve Suriye ile ilgili Başbakanlık tezkeresi görüşmeleri başladı.

Oturumun açış konuşmasını TBMM Başkanı İsmail Kahraman yaptı. Elektronik cihazla yapılan yoklama sonrası, oturum başlamış oldu. TBMM Başkanı Kahraman, toplantı yeter sayısına ulaşıldığını duyurdu, ardından gündeme geçildi. TBMM Genel Kuruluna gelen ilk isim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olurken, ardından ise Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Genel Kurula gelen isimler oldu.

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