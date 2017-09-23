Tbmm Genel Kurulu’nda, Irak Ve Suriye’ye Sınır Ötesi Operasyon Konusunda Hükümete Verilen Yetkinin 1 Yıl Daha Uzatılmasına İlişkin Başbakanlık Tezkeresi Görüşülürken, Başbakan Binali Yıldırım, Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçda

IHAAW185411-SIY/23-09-2017 - TBMM Genel Kurulu'nda, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin 1 yıl daha uzatılmasına...

IHAAW185411-SIY/23-09-2017 - TBMM Genel Kurulu'nda, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi görüşülürken, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. 23.09.2017 18:54:11 TSI NNNN