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Tbmm Genel Kurulu’nda, Irak Ve Suriye’ye Sınır Ötesi Operasyon Konusunda Hükümete Verilen Yetkinin 1 Yıl Daha Uzatılmasına İlişkin Başbakanlık Tezkeresi Kabul Edildi.

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Tbmm Genel Kurulu’nda, Irak Ve Suriye’ye Sınır Ötesi Operasyon Konusunda Hükümete Verilen Yetkinin 1 Yıl Daha Uzatılmasına İlişkin Başbakanlık Tezkeresi Kabul Edildi.
IHAAW194951-GEN/23-09-2017 - TBMM Genel Kurulu'nda, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin 1 yıl daha uzatılmasına...

IHAAW194951-GEN/23-09-2017 - TBMM Genel Kurulu'nda, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 23.09.2017 19:49:51 TSI NNNN

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