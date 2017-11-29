Tbmm Genel Kurulu’nda Tansiyon Yükseldi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yanı başımızda Sincan'da 250 şehidimizin gök kubbesi altında Türkiye Büyük Millet Meclisimizi bombalayan, 250 vatandaşlarımızı...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yanı başımızda Sincan'da 250 şehidimizin gök kubbesi altında Türkiye Büyük Millet Meclisimizi bombalayan, 250 vatandaşlarımızı şehit eden, 2 bin vatandaşımızı gazi yapan, Cumhuriyete, demokrasimize kast eden katillerin davası yanı başımızda devam ederken, hiçbir şekilde o davayı takip etmiyorsunuz, Türkiye ile ilgili kumpas davayı on bin kilometre ötede takip ediyorsunuz. Bu Türkiye adına çok büyük bir utanç verici bir durumdur. Atatürk'ün partisinin bir FETÖ'nün partisi olma yolunda çabalarını gerçekten üzüntüyle izliyoruz. Kaç kişi yargılanıyor bunu en iyi siz bilirsiniz" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Gül, Amerika Birleşik Devletleri Rıza Zarrab dosyası ile ilgili olarak kaç kişi yargılanıyor" sorusuna, "Bizim iktidarımızdan çok CHP bu davayı takip ediyor. On bin kilometre ötedeki bu davayı hangi hararet, motivasyon sizi oraya götürüyor Pensilvanya'nın yanına bunu hayretle izliyorum. Yanı başımızda Sincan'da 250 şehidimizin gök kubbesi altında Türkiye Büyük Millet Meclisimizi bombalayan, 250 vatandaşlarımız şehit eden, 2 bin vatandaşımızı gazi yapan, Cumhuriyete, demokrasimize kast eden katillerin davası yanı başımızda devam ederken, hiç bir şekilde o davayı takip etmiyorsunuz, Türkiye ile ilgili kumpas davayı on bin kilometre ötede takip ediyorsunuz. Bu Türkiye adına çok büyük bir utanç verici bir durumdur. Atatürk'ün partisinin bir FETÖ'nün partisi olma yolunda çabalarını gerçekten üzüntüyle izliyoruz. Kaç kişi yargılanıyor bunu en iyi siz bilirsiniz" dedi.

Gül'ün sözlerinden sonra CHP milletvekilleri yerlerinden kalkarak Gül'e tepki, gösterdiler. CHP milletvekillerini gören AK Parti milletvekilleri de yerlerinden kalktılar. TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün oturuma on dakika ara verdi. Ara verdikten sonra da tartışma devam etti. (AUÖ-BC-DK-Y)