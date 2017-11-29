  • BIST 102.342
  • Altın 163,594
  • Dolar 3,9535
  • Euro 4,6884
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 13 °C

Tbmm Genel Kurulu’nda Tansiyon Yükseldi

» »
Tbmm Genel Kurulu’nda Tansiyon Yükseldi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yanı başımızda Sincan'da 250 şehidimizin gök kubbesi altında Türkiye Büyük Millet Meclisimizi bombalayan, 250 vatandaşlarımızı...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yanı başımızda Sincan'da 250 şehidimizin gök kubbesi altında Türkiye Büyük Millet Meclisimizi bombalayan, 250 vatandaşlarımızı şehit eden, 2 bin vatandaşımızı gazi yapan, Cumhuriyete, demokrasimize kast eden katillerin davası yanı başımızda devam ederken, hiçbir şekilde o davayı takip etmiyorsunuz, Türkiye ile ilgili kumpas davayı on bin kilometre ötede takip ediyorsunuz. Bu Türkiye adına çok büyük bir utanç verici bir durumdur. Atatürk'ün partisinin bir FETÖ'nün partisi olma yolunda çabalarını gerçekten üzüntüyle izliyoruz. Kaç kişi yargılanıyor bunu en iyi siz bilirsiniz" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Gül, Amerika Birleşik Devletleri Rıza Zarrab dosyası ile ilgili olarak kaç kişi yargılanıyor" sorusuna, "Bizim iktidarımızdan çok CHP bu davayı takip ediyor. On bin kilometre ötedeki bu davayı hangi hararet, motivasyon sizi oraya götürüyor Pensilvanya'nın yanına bunu hayretle izliyorum. Yanı başımızda Sincan'da 250 şehidimizin gök kubbesi altında Türkiye Büyük Millet Meclisimizi bombalayan, 250 vatandaşlarımız şehit eden, 2 bin vatandaşımızı gazi yapan, Cumhuriyete, demokrasimize kast eden katillerin davası yanı başımızda devam ederken, hiç bir şekilde o davayı takip etmiyorsunuz, Türkiye ile ilgili kumpas davayı on bin kilometre ötede takip ediyorsunuz. Bu Türkiye adına çok büyük bir utanç verici bir durumdur. Atatürk'ün partisinin bir FETÖ'nün partisi olma yolunda çabalarını gerçekten üzüntüyle izliyoruz. Kaç kişi yargılanıyor bunu en iyi siz bilirsiniz" dedi.

Gül'ün sözlerinden sonra CHP milletvekilleri yerlerinden kalkarak Gül'e tepki, gösterdiler. CHP milletvekillerini gören AK Parti milletvekilleri de yerlerinden kalktılar. TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün oturuma on dakika ara verdi. Ara verdikten sonra da tartışma devam etti. (AUÖ-BC-DK-Y)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Büyükelçisini Kabul Etti29 Kasım 2017 Çarşamba 17:33
  • Chp Aksu’da Yıldız Güven Tazeledi29 Kasım 2017 Çarşamba 17:18
  • Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ Hakkari’de29 Kasım 2017 Çarşamba 16:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Taşeron Müjdesi29 Kasım 2017 Çarşamba 16:28
  • Mahkemede Zehir İçen Hırvat Savaş Suçlusu Öldü29 Kasım 2017 Çarşamba 16:23
  • Karadağ’dan 15 Temmuz Gazisine Ziyaret29 Kasım 2017 Çarşamba 16:23
  • Bakan Yılmaz Şehit Öğretmenler Anısına Albüm Çıkaran Öğretmenlerle Bir Araya Geldi29 Kasım 2017 Çarşamba 16:18
  • Başbakan Binali Yıldırım, "Taşeron Düzenlemesi Bu Hafta Meclise Gelecek" Dedi.29 Kasım 2017 Çarşamba 16:08
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Taşeron İşçi Meselesini Bu Hafta Hallediyoruz" Dedi.29 Kasım 2017 Çarşamba 16:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Anladın Mı Kemal”29 Kasım 2017 Çarşamba 16:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti