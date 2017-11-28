ANKARA (İHA) – TBMM Genel Kurulunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınlarına ilişkin iddiaları tartışmaya...

ANKARA (İHA) – TBMM Genel Kurulunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınlarına ilişkin iddiaları tartışmaya neden oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, "Kılıçdaroğlu o belgeleri sunacak mahkemeye, çıkan tabloda mahcup olacak mı, bence olmayacak. Utanmak erdemdir. Sürekli iftira atarak belgeymiş gibi kağıt göstermek siyaset değildir" dedi.

TBMM Başkan Vekili Yaşar Tüzün'ün ilk kez yönettiği TBMM Genel Kurulunda tartışma yaşandı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak, Genel Başkanları Kılıçdaroğlu'nun swift belgelerini ve dekontları kamuoyu ile paylaştığını ifade etti. Özel, "Ben eminim ki Genel Başkanımıza açtığı 1.5 milyon liralık davayı çekecektir. Gerçek belgeler dava dosyasına sunulacak, mahkeme tarafından gerçeklikleri tescil edilecektir. Ya istifa, ya istifa, ya istifa" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı, Kılıçdaroğlu'nun iddialarının CHP milletvekillerini de tatmin etmediğini söyleyerek, "İddiaların ispat yeri, Cumhuriyet Halk Partisi grubu değildir. Cumhuriyet Halk Partisi hak ve adaletten bahsediyor. Hak ve adaleti CHP grubunda mı tevzi edeceksiniz? Şimdi CHP'ye fırsat var. Manevi tazminat davası açılmış. Mahkeme karar verecek. CHP grubundaki alkışlar değil, soğukkanlı sakin milletin vicdanını temsil eden mahkemeler verecek. Bu iş doğru çıkmayacaktır" şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Özel'in kendi açıklanmasının belgeleri doğruladığını söylediğini ifade ederek, "Anlamaya çalışana yardımcı oluruz. Anlamayana anlatırız. Anlamak istemeyene yapacak bir şey yok. İfadem aynen şöyle; "CHP bir ana muhalefet partisi gibi değil, adeta ABD'nin sesi radyosu gibi çalışıyor, FETÖ sesi gibi yayın yapıyor'. Biliyorsunuz Bilal Erdoğan'ın kebapçıda çekilen fotoğrafı bir DEAŞ lideri ile çekildi diye sunmuşlardı. Kendi partisindeki açıkları kapatmak için bir iddia ortaya attı. Ticari işlemlerden kaynaklı rutin belgeleri banka transferi, sicil kayıtları gibi belgeleri suçmuş gibi sundu. İlk defa yapmıyor. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'den yurt dışına para gönderilen belgeyi açıklayacağım" demişti. İsimleri geçen kişilerle konuştum. Aksine Türkiye'ye gelen kazanç, kar var. Kılıçdaroğlu o belgeleri sunacak mahkemeye, çıkan tabloda mahcup olacak mı, bence olmayacak. Utanmak erdemdir. Sürekli iftira atarak belgeymiş gibi kağıt göstermek siyaset değildir" dedi.

CHP'li Özel ise, "Elde paranın gittiği yerden dekontlar var, bir de parayı yollayan bankaların dekontları var. Bunlar sahte diyemiyor. Bu kirli bir paradır" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bostancı da, gidilecek yerin mahkeme olduğunu belirterek, "Koşa koşa gidilecek yer mahkemedir. Biz ne olduğunu biliyoruz. Bu belgelerin bizim gözümüzde bir kuruluşluk değeri yoktur" ifadelerini kullandı.