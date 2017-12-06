Tbmm Genel Kurulu’nda Tartışma

TBMM Genel Kurulu'nda FETÖ tartışması yaşandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin FETÖ ile bağlantısı olduğunu...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışma çıktı.

TBMM Genel Kurulu'nda FETÖ tartışması yaşandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin FETÖ ile bağlantısı olduğunu iddia etti. Bunun üzerine CHP milletvekilleri Çamlı'ya tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç söz alarak, Çamlı'ya tepki gösterdi. Zaman zaman Özkoç'a AK Parti milletvekilleri yerlerinden itiraz ettiler. Genel Kurul'da kısa süreli tartışma yaşandı. (AUÖ-BC-DK-Y)