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Tbmm İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç, Lys Birincisi Beyza Gürbüz’ü Ağırladı

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Tbmm İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç, Lys Birincisi Beyza Gürbüz’ü Ağırladı
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, 2017 Lisans Yerleştirme Sınavı'nda MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye...

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, 2017 Lisans Yerleştirme Sınavı'nda MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Kahramanmaraşlı Beyza Gürbüz'ü ağırladı.

Güvenç, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) YGS-1, YGS-2 ve YGS-6'a Türkiye 2'incisi olan, daha sonra LYS'de MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 alanında da Türkiye birincisi olarak başarısını perçinleyen Beyza Gürbüz'ü babası Yusuf Gürbüz ve Ankara Muradiye Nene Hatun Kız Fen Lisesi Müdürü Ahmet Aldanmaz ile birlikte ağırladı. Burada konuşan Güvenç, "Beyza kardeşimiz LYS'de elde ettiği Türkiye birinciliği ile hem ilimiz Kahramanmaraş'ın, hem ailesinin, hem okulunun hem de tüm Türkiye'nin gururu olmuştur. Başta Beyza kardeşimi, ailesini ve Muradiye Nene Hatun Kız Fen Lisesini tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatında kendisine başarılar diliyorum, zirvede olmak çok güzel ama zirvede kalmak en güzeli olandır. Beyza kardeşimiz gösterdiği başarılarla hep zirvede kalacak kapasiteye sahip olduğunu gösterdi. Beyza kardeşimizle yaptığımız görüşmelerde tıp fakültesi okumayı düşündüğünü aktardı. Ben de kendisine inşallah potansiyellerini kullanarak sıradan bir tıp öğrencisi olmaması gerektiğini, araştıran, geliştiren, potansiyelini de kullanarak yeni buluşlar yapıp, ülkemize ve insanlık alemine faydalı bir profesör olması gerektiği tavsiyelerinde bulundum. Bu gururu bizlere yaşattığı için Kahramanmaraşlı olarak kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocukluğumdan beri çok çalışıyorum"

Şampiyon Beyza Gürbüz ise, "Çok çalıştım ve düzenli çalıştım. Ailem ve okulum her zaman yanımda oldu. Çalışırken her zaman bir programım oldu. Haftalık, aylık programlarım vardı ve hangi gün ne çalışacağımı belirlemiştim. Başarı bir anda olmuyor. Çocukluğumdan beri çok çalışıyorum" dedi.

LYS adaylarına da tavsiyelerde bulunan Gürbüz, düzenli, istikrarlı, sabırlı, sakin çalıştığını belirterek, arkadaşlarıyla yaptığı grup çalışmalarının önemine dikkat çekti. Baba Yusuf Gürbüz ise aile olarak kızının başarısıyla gurur duyduklarını ifade etti.

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