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Tbmm İnsan Hakları Komitesi Başkanı Yeneroğlu: “Bu İptal Kararı Baştan Başa Popülizm Kokmaktadır”

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Tbmm İnsan Hakları Komitesi Başkanı Yeneroğlu: “Bu İptal Kararı Baştan Başa Popülizm Kokmaktadır”
TBMM İnsan Hakları Komitesi Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Almanya'nın Adalet Bakanı Bozdağ'ın katılacağı programı iptal kararıyla ilgili, "Türk Alman...

TBMM İnsan Hakları Komitesi Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Almanya'nın Adalet Bakanı Bozdağ'ın katılacağı programı iptal kararıyla ilgili, "Türk Alman ilişkilerindeki yaraları daha da derinleştiren bu iptal kararı baştan başa popülizm kokmaktadır. Bu kararla bilhassa Türkiye'deki Almanya imajı yara almıştır" dedi.

TBMM İnsan Hakları Komitesi Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Baden Württemberg eyaleti Karlsruhe kenti Gaggenau kasabasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmacı olarak katılacağı "Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sistemi" toplantısını, Almanya'nın "güvenlik ve yer yok" gerekçesiyle iptalini skandal olarak değerlendirdi. Yeneroğlu, "Almanya'da yaşayan yaklaşık 1,5 milyon Türk kökenli seçmen var, kendisini ifade özgürlüğü kalesi olarak adlandıran Almanya'da böyle bir şeyin vuku bulmasını beklemezdim. Türk Alman ilişkilerindeki yaraları daha da derinleştiren bu iptal kararı baştan başa popülizm kokmaktadır. Bu kararla bilhassa Türkiye'deki Almanya imajı yara almıştır. Özellikle bugünlerde en çok tartışılan Deniz Yücel davasıyla alakalı olarak ifade özgürlüğü hususuna vurgu yapılmakta olduğunu görmekteyiz. Bu durumda akıllara şu soru gelmektedir. Terörle mücadelede Türkiye'nin yanında olacağına dair verdiği sözlerde hiç bir somut adım atmamışken ve hatta PKK Türkiye'de katliamlarına devam edip taşeron örgütleri aracılığıyla, Almanya'da serbestçe faaliyetlerini sürdürüyorken acaba Almanya Türkiye'ye karşı dile getirdiği eleştirilerini ne kadar daha inandırıcı bir şekilde sürdürebilecektir?" diye konuştu.

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