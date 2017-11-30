  • BIST 103.026
  • Altın 161,932
  • Dolar 3,9420
  • Euro 4,6769
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Tbmm Komisyon Yönetimleri Belli Oldu

» »
Tbmm Komisyon Yönetimleri Belli Oldu
TBMM Genel Kurulunda komisyon yöneticilerinin isimleri belli oldu. Buna göre Avrupa Birliği Uyum Komisyonu; Başkan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) komisyon yönetimleri belli oldu.

TBMM Genel Kurulunda komisyon yöneticilerinin isimleri belli oldu. Buna göre Avrupa Birliği Uyum Komisyonu; Başkan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Başkan Vekili AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu-CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, Sözcü AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Katip HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar'dan oluştu.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu; Başkan AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Başkan Vekili AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alpaslan, Sözcü AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Katip AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur'dan oluştu.

İçişleri Komisyonu; Başkan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Başkan Vekili AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Sözcü AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, Katip AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'den oluştu.

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu; Başkan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Başkan Vekili AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karabutrun- CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Sözcü AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Katip HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'den oluştu.

Plan ve Bütçe Komisyonu; Başkan AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Başkan Vekili AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, Sözcü AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, Katip AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan oluştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Opec 173. Olağan Toplantısı Viyana’da Başladı30 Kasım 2017 Perşembe 15:58
  • Ak Partili Bulut: “Bu Dava Hukuki Anlamda Hükümsüzdür, Bu Dava Siyasidir"30 Kasım 2017 Perşembe 15:53
  • Dışişleri Bakanlığı Kaynakları, "Ulusal Diyalog Konferansı’nın Tarihi Noktasında Rus Basını Şubat Dedi Ancak Resmi Ağızlardan Bize Yansıyan Kongrenin Tarihinin Henüz Kararlaştırılmadığıdır" Dedi.30 Kasım 2017 Perşembe 15:53
  • Ilıcalı ’Hükümetimiz Hayal Dahi Edemeyeceğimiz Projeleri Gerçekleştirdi’30 Kasım 2017 Perşembe 15:53
  • Dışişleri Bakanlığı Kaynakları, "Abd, Bölgeye Giden Tırların Sınırlı Bir Kısmının Pyd/ypg’ye Gittiğini, Önemli Bir Kısmının İse Orada Bulunan Abd Birliklerinin İhtiyacı İçin Gittiğini Söylüyor" Dedi.30 Kasım 2017 Perşembe 15:48
  • Dışişleri Bakanlığı Kaynakları: "Silahlar Konusunda Bilgi Paylaşımı Oluyor Ancak Bunun Çok Daha Net Bir Paylaşım Olması Gerekir. Mesele, Bu Silah Yardımının Bize Tehdit Olarak Geri Dönmesidir. Bu Geçici Ortaklığın Ne Za30 Kasım 2017 Perşembe 15:48
  • Dışişleri Bakanlığı Kaynakları, "Abd Yönetiminin Ahenkli Olarak Davranmadığı Bir Gerçektir. Önceki Yönetim Döneminde De Taahhütler Verilmiş Ve Teknik Düzeyde Gerçekleştirilmemişti. Geçici İş Birliği Ne Demek? Bu Soruya 30 Kasım 2017 Perşembe 15:48
  • Bangladeş Cumhurbaşkanından Myanmar Ordusuna Suçlama30 Kasım 2017 Perşembe 15:43
  • Karadağ, Ak Parti Alaca İlçe Danışma Meclisine Katıldı30 Kasım 2017 Perşembe 15:43
  • Dışişleri Bakanlığı Kaynakları, "Abd’nin Bilgi Paylaşımı Yeterli Değil" Dedi.30 Kasım 2017 Perşembe 15:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti