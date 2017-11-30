Tbmm Komisyon Yönetimleri Belli Oldu

Dışişleri Bakanlığı Kaynakları, "İdlib’te 12’şer Gözlem Noktası Kurulması Noktasında 3 Ülke Mutabık Kalmıştı. Şu Ana Kadar 3 Gözlem Noktası Kuruldu. Burada Kendine Has Bir Coğrafyadan Bahsediyoruz. Diğer Gözlem Noktalarının