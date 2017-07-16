Tbmm’de 15 Temmuz’u Anma Töreni Düzenlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, "FETÖ terör örgütüne mensup hainlere, onların iş birlikçilerine ve sırtlarını yasladıkları...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, "FETÖ terör örgütüne mensup hainlere, onların iş birlikçilerine ve sırtlarını yasladıkları yurt dışı odaklarına tek yürek olduğumuzu ve bizi yenemeyeceklerini göstermek için yine meydanlardayız. Türkiye'mizde bir daha herhangi bir darbeye kalkışmaya kimse cesaret edemeyecek. Zaferlerle dolu geçmişe sahibiz. Bastığımız toprağın altında milyonlarca şehidin yattığının idrakindeyiz" dedi.

Meclis önünde düzenlenen tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'ye gelmesiyle başladı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından dua edildi. TBMM önünde vatandaşlara 15 Temmuz darbesini anlatan ses ve video görüntüleri yansıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri duyulduğunda vatandaşlar alkışlarla karşılık verdi. Vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, demokrasi şöleni yaptıklarını belirterek, "FETÖ terör örgütüne mensup hainlere, onların iş birlikçilerine ve sırtlarını yasladıkları yurt dışı odaklarına tek yürek olduğumuzu ve bizi yenemeyeceklerini göstermek için yine meydanlardayız. Türkiye'mizde bir daha herhangi bir darbeye kalkışmaya kimse cesaret edemeyecek. Zaferlerle dolu geçmişe sahibiz. Bastığımız toprağın altında milyonlarca şehidin yattığının idrakindeyiz" dedi. Kahraman, şehitleri rahmetle andı ve gazilere de şükranlarını sundu.

Kahraman, "Yurdumuz parçalanmadıysa, Suriye, Irak ve benzeri ülkeler gibi olmadıysa şehit ve gazilerimiz sayesindedir. Hürriyetimize, bağımsızlığımıza, birlik ve beraberliğimize karşı yapılan ihaneti unutmadığımızı, unutturmayacağımızı dile getirdik. Göğsünde imanıyla siyasi görüş farkı gözetmeksizin ay yıldızlı bayrağını eline alarak, muhterem Cumhurbaşkanımızın formüle ettiği vazgeçilmez ana görüşümüzü tekraren haykırıyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ifadelerini kullandı.

Menfaat için hiçbir zaman eğilip bükülmeyeceklerini ifade eden Kahraman, "Bizler değerlerimizle yaşarız. Değerlerimizi terk edemeyiz, etmeyiz. Vatan, millet, bayrak, Kur'an, iman, ezan, istiklal namusumuzdur, şerefimizdir. Değerlerimize uzanan elleri kırarız, dilleri keseniz, canları yok ederiz" şeklinde konuştu.

TBMM'deki 15 Temmuz anma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM eski Başkanları, Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakanlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, yüksek yargı mensupları, Başbakan Yardımcıları, Bakanlar Kurulu üyeleri, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.