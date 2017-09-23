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Tbmm’de Irak Ve Suriye Tezkeresi Kabul Edildi

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Tbmm’de Irak Ve Suriye Tezkeresi Kabul Edildi
TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi.

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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