Tbmm’de Kalabalığın Üzerine Drone Düştü: 6 Yaralı

Türkiye Büyük Millet Mecilisi'nde (TBMM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada kalabalığın üzerine drone düştü. Olayda 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında TBMM'de gerçekleştirilen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada kalabalığın üzerine drone düştü. Erdoğan'ın konuşmasını takip eden 6 kişi, hafif şekilde yaralandı. TBMM önünde hazır bekletilen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. 2 kişi ambulansla tedavi edilmek üzere Hacettepe Üniversitesi Hastanesine götürülürken, 4 kişi de ayakta tedavi edildi.
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