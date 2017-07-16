Tbmm’de Kalabalığın Üzerine Drone Düştü: 6 Yaralı

Türkiye Büyük Millet Mecilisi'nde (TBMM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada kalabalığın üzerine drone düştü.

Türkiye Büyük Millet Mecilisi'nde (TBMM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada kalabalığın üzerine drone düştü. Olayda 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında TBMM'de gerçekleştirilen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada kalabalığın üzerine drone düştü. Erdoğan'ın konuşmasını takip eden 6 kişi, hafif şekilde yaralandı. TBMM önünde hazır bekletilen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. 2 kişi ambulansla tedavi edilmek üzere Hacettepe Üniversitesi Hastanesine götürülürken, 4 kişi de ayakta tedavi edildi.