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Tbmm’den Milletvekili Mehmet Erdoğan’a 2 Yeni Görev Daha

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Tbmm’den Milletvekili Mehmet Erdoğan’a 2 Yeni Görev Daha
Türkiye Moğolistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı ve Ak Parti Grup Denetçiliği görevlerini yüreten Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'a...

Türkiye Moğolistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı ve Ak Parti Grup Denetçiliği görevlerini yüreten Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'a 2 yeni görev daha verildi.

Gaziantep Milletvekilimiz Mehmet Erdoğan 26. Dönem 3.Yasama Yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Araştırma Komisyonunu üyeliğine seçildi. Türkiye - Moğolistan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığını yürüten Mehmet Erdoğan, geçtiğimiz hafta "da AK Parti Gurup Denetçiliği görevine seçilmişti.

Erdoğan, ülkenin en önemli değerlerinin korunması amacıyla kurulmuş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Araştırma Komisyonunu üyeliğine seçilmesi ile taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili işlem ve faaliyetlerin araştırılarak gerekli düzenlemelerin ve uygulama kararlarının alınması yönünde çalışmalarda bulunulacağını belirterek, ecdattan kalan en büyük değerlerin başında Kültürel miras geldiklerini ifade etti.

Milletvekili Erdoğan Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda ise ülke sanayisi ticareti ile birlikte önemli kanunlarda Enerji ve Tabii Kaynakların optimal yönetimi, bilgi ve teknolojide dünyayla yarışan Türkiye'ye ivme kazandırmaya devam edeceklerini kaydetti.

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