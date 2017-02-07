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Tc Moldova Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Moldova Amerikan Üniversitesini Ziyaret Etti

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Tc Moldova Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Moldova Amerikan Üniversitesini Ziyaret Etti
TC Moldova Büyükelçisi Hulusi Kılıç göreve gelmesinin ardından ilk kez ziyarette bulunduğu Moldova Amerikan Üniversitesinde, Yöneticiler Kurulu Başkan...

TC Moldova Büyükelçisi Hulusi Kılıç göreve gelmesinin ardından ilk kez ziyarette bulunduğu Moldova Amerikan Üniversitesinde, Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Saffet Özarslan başkanlığındaki akademisyenler ve öğrenciler ile bir araya geldi.

İlk olarak Başkanlık ofisinde akademisyenler ile tanışan Büyükelçi Kılıç, GAÜ'nün Moldova yapılanması ve uluslararasılaşma vizyonu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Moldova Amerikan Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Saffet Özarslan buluşmada yaptığı açıklamada, GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar'ın vizyonu ile ilerlediklerini bildirerek, GAÜ'nün Kıbrıs'tan tüm dünyaya ulaşarak, 2015 yılı itibariyle Moldova Kişinev'de eğitim vermeye başladıklarına dikkat çekti.

Özarslan, uluslararasılaşma vizyonları çerçevesinde, ilerleyen günlerde daha fazla bölüme ve kapasiteye sahip olmak için inşaat çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, amaçlarının ülkeye daha fazla yabancı öğrenci çekmek ve ülke çapında daha fazla kişiye uluslararası eğitim fırsatını sunmak olduğunu iletti.

Ayrıca, Moldova Amerikan Üniversitesi bünyesinde bulunan Dil Okulundan bahseden Özarslan, bünyelerinde Türkçe, İngilizce, Rusça ve Romence başta olmak üzere, dil eğitimlerine de başladıklarını belirterek, Büyükelçilik ile birlikte her türlü işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

Büyükelçi Hulusi Kılıç bilgilendirmelerin ardından yaptığı açıklamada, GAÜ'nün Moldova'da bulunan yapılanmasından gurur duyduğunu belirterek emeği geçen herkesi kutladı.

Büyükelçi Kılıç bilgilendirmenin ardından, GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs'ten Moldova'ya gelen 100'ün üzerinde öğrenci ile de bir araya gelerek sohbet etti. Görüşmelerin ardından kısa kampüs turu gerçekleştiren Kılıç, öğrencileri kendi makamında da görmekten mutluluk duyacağını ifade etti.

Tc Moldova Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Moldova Amerikan Üniversitesini Ziyaret Etti

Tc Moldova Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Moldova Amerikan Üniversitesini Ziyaret Etti

Tc Moldova Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Moldova Amerikan Üniversitesini Ziyaret Etti

Tc Moldova Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Moldova Amerikan Üniversitesini Ziyaret Etti

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