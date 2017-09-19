  • BIST 106.535
  • Altın 146,721
  • Dolar 3,4890
  • Euro 4,1635
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 23 °C

Tcmm Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Heyeti İsveç’te

» »
Tcmm Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Heyeti İsveç’te
TCMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) heyeti kadın erkek eşitliğine ilişkin ziyaretlerinde İsveç Parlementosu'nda mevkidaşlarıyla görüşmelerde...

TCMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) heyeti kadın erkek eşitliğine ilişkin ziyaretlerinde İsveç Parlementosu'nda mevkidaşlarıyla görüşmelerde bulundular.

Heyet İsveç'in başkenti Stockholm'a gelir gelmez parlementoda görüşmeler yaptı.

Birinci gün İsveç kadın erkek eşitliği hakkında Komisyon Başkanı Björn Sonden ve Prof Lenita Freidenfall ile görüşen heyet, Salı günü de TC Stockholm Büyükelçiliği'nde İsveç Türk Kadınlar Fedarasyonu, İsveç Türk Gençlik Fedarasyonu, UETD Avrupalı Demokratlar Birliği, CHP İsveç ve Ülkücü Manas Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın mensuplarıyla bir toplantı yaptı.

Heyet Başkanı Katırcıoğlu İHA'ya yaptığı açıklamada kadına şiddetin her dönemin en büyük sorunu olduğunu, buna karşı ortak mücadele gerektiğini vurgulayarak, "Tüm dünyada kadına karşı şiddeti ele alarak çözemez. Aileler çocuklarını yetiştirirken çok dikkatli olmaları gerekir. Aile ve çocuğa kadar varan şiddeti daha kapsamlı ele almak gerekir. El birliği eylem planı gerekiyor" dedi.

Ziyaretin son günü heyetin komisyon başkanı Radiye Sezer Kalaycıoğlu ve heyet İsveç Meclis Başkan yardımcısı Çevre ve Yeşiller Partisi'nden Esabelle Dingizian ile bir toplantı yapacağı öğrenildi. Son toplantıda İsveç Kadın Erkek eşitliği ombusmanları Kerstin Jansson ve Arja Lento ile görüşüleceği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alpullu Şeker Fabrikasının Üretime Açılması18 Eylül 2017 Pazartesi 21:23
  • Hatay’da Ahilik Haftası Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı18 Eylül 2017 Pazartesi 21:18
  • New York’ta Atlı Polisler Turistlerin İlgi Odağı Oldu18 Eylül 2017 Pazartesi 21:13
  • Eşkinat İlk Ders Zilini Çaldı18 Eylül 2017 Pazartesi 21:13
  • İran Cumhurbaşkanı Ruhani Abd’de Protesto Edildi18 Eylül 2017 Pazartesi 21:03
  • Miryakefalon Zaferi’nin 841. Yılı Coşkuyla Kutlandı18 Eylül 2017 Pazartesi 20:13
  • Başkan Özkeçeci’den Gaziler Haftası Kutlaması18 Eylül 2017 Pazartesi 19:58
  • Aslan’dan Gaziler Haftası Kutlaması18 Eylül 2017 Pazartesi 19:48
  • Van Tso’dan ‘Seçim’ Açıklaması18 Eylül 2017 Pazartesi 19:43
  • Şule Dincel Sarıkaya, Dubai Global Art Awards Finallerinde18 Eylül 2017 Pazartesi 19:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti