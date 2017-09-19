Tcmm Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Heyeti İsveç’te

TCMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) heyeti kadın erkek eşitliğine ilişkin ziyaretlerinde İsveç Parlementosu'nda mevkidaşlarıyla görüşmelerde...

TCMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) heyeti kadın erkek eşitliğine ilişkin ziyaretlerinde İsveç Parlementosu'nda mevkidaşlarıyla görüşmelerde bulundular.

Heyet İsveç'in başkenti Stockholm'a gelir gelmez parlementoda görüşmeler yaptı.

Birinci gün İsveç kadın erkek eşitliği hakkında Komisyon Başkanı Björn Sonden ve Prof Lenita Freidenfall ile görüşen heyet, Salı günü de TC Stockholm Büyükelçiliği'nde İsveç Türk Kadınlar Fedarasyonu, İsveç Türk Gençlik Fedarasyonu, UETD Avrupalı Demokratlar Birliği, CHP İsveç ve Ülkücü Manas Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın mensuplarıyla bir toplantı yaptı.

Heyet Başkanı Katırcıoğlu İHA'ya yaptığı açıklamada kadına şiddetin her dönemin en büyük sorunu olduğunu, buna karşı ortak mücadele gerektiğini vurgulayarak, "Tüm dünyada kadına karşı şiddeti ele alarak çözemez. Aileler çocuklarını yetiştirirken çok dikkatli olmaları gerekir. Aile ve çocuğa kadar varan şiddeti daha kapsamlı ele almak gerekir. El birliği eylem planı gerekiyor" dedi.

Ziyaretin son günü heyetin komisyon başkanı Radiye Sezer Kalaycıoğlu ve heyet İsveç Meclis Başkan yardımcısı Çevre ve Yeşiller Partisi'nden Esabelle Dingizian ile bir toplantı yapacağı öğrenildi. Son toplantıda İsveç Kadın Erkek eşitliği ombusmanları Kerstin Jansson ve Arja Lento ile görüşüleceği öğrenildi.