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Tded Erzurum Şubesi’nde Kitap Mütalaaları Başladı

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Tded Erzurum Şubesi’nde Kitap Mütalaaları Başladı
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum şubesinde Kitap Mütalaası etkinliği başladı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum şubesinde Kitap Mütalaası etkinliği başladı. Her on beş günde bir yapılacak programın ilkinde aynı zamanda TDED Erzurum Şube Başkanı olan Murat Ertaş "Şair ve Patron" kitabından hareketle "patronaj, ilim-sanat ve hükümdar ilişkisi" üzerine farklı zaman ve coğrafyalardan örneklerle mukayeseli bir analiz yaptı.

Tarihçilerin kutbu olarak bilinen merhum Prof.Dr. Halil İnalcık'ın eserinde yedi önemli başlığı, tek tek analiz eden Ertaş, ortaçağda Batı'da ve Doğu'daki devletlerin sadece sanat alanında değil, hayatın her alanında egemenliğin, patronajın hükümdar ailesinde olduğuna işaret ederek, sanatçı, ulema ve şair ile hükümdar arasındaki patron-kul ilişkisinin büyük ölçüde karşılıklı menfaate dayandığını söyledi. Şair ve Patron kitabının yine Halil İnalcık'ın "Has Bahçede Ayş u Tarab" kitabının bir özeti mahiyetinde olduğunu söyleyen Ertaş, Osmanlı saray kültürünün gelişme evreleri, divan şuarası, patronun klasik şiirdeki sanat anlayışına tesiri, şuara tezkirelerinde yer verilen patron ve şair ilişkisi, Fuzûlî ile devrin paşaları ve hükümdarları arasındaki ilişki, şairlere verilen inamlar ve bunların kayıt altına alındığı inam defterleri hakkında bilgi verdi, "Şair ve Patron" kitabında ortaya konan hakikatlerin ve ilişkilerin günümüzde de Doğu'da ve Batı'da birçok bakımdan geçerliliğini sürdürdüğünü ifade etti.

TDED Erzurum şube Başkanı Murat Ertaş, Haluk İpekten'in MEB yayınlarından 1996'da çıkan "Divan Edebiyatı'nda Muhitler" ile Tûbâ Işınsu Durmuş'un "Tutsan Elini Ben Fakîrin" başlıklı kitabında da iktidar temsilcileriyle sanatkârlar ve şariler arasındaki ilişkinin incelendiğini söyledi.

Tded Erzurum Şubesi’nde Kitap Mütalaaları Başladı

Tded Erzurum Şubesi’nde Kitap Mütalaaları Başladı

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