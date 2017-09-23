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Tdp Ekipleri Okulları Ziyaret Etti, Öğrencileri Bilgilendirdi

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Tdp Ekipleri Okulları Ziyaret Etti, Öğrencileri Bilgilendirdi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri okulları ziyaret ederek, öğrencilere ve velilere broşür dağıttı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri okulları ziyaret ederek, öğrencilere ve velilere broşür dağıttı.

Fatih Sultan Mehmet Han İlköğretim okulu ve diğer ilk ve ortaöğretim düzeyinde bulunan okulları ziyaret eden ekipler, öğrencilere, velilere ve araç şoförlerine broşür dağıttı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından dağıtılan broşürlerde öğrencilere; okul çevresinde dikkat edilecek hususlar, okul servislerinin kullanımı, emniyet kemerinin önemi ve acil durumlarda nasıl davranacakları hakkında bilgiler paylaşılırken, öğrenci velilerine ise çocukları ile karşılıklı iletişimin önemi,arkadaş ve aileleriyle tanışma, çocuklarının nerelere gittiğinin takip edilmesi, acil durumlarda kimlerle ve nasıl irtibata geçecekleri, çocuklarına izinsiz bir yere ve başka birinin yanına gitmemelerinin öğretilmesi konularında bilgiler verildi.

Okul idarecileri ve öğrenci velileri, mahalle polislerinin yaptığı okul ziyaretlerinden ve bilgilendirici faaliyetlerinden mutluluk duyduklarını ve çocuklarını huzurlu bir şekilde okula gönderdiklerini ifade etti. Ziyaretlerde, Asayiş Dairesi Başkanlığınca dijital ortamda gönderilen ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından bastırılan bilinçlendirici broşürlerden bin 925 adet dağıtıldı.

Ayrıca, çocukları güvenli ve huzurlu bir şekilde eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmeleri için Şube Müdürlüğü tarafından ilk ve ortaöğretim düzeyindeki okullarda yapılan faaliyet ve çalışmaların eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği bildirildi.

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