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Teb Ankara Cup’ı Jorovic Kazandı

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Teb Ankara Cup’ı Jorovic Kazandı
Finalde Rus rakibi Vitalia Diatchenko'yu mağlup eden Sırp Ivana Jorovic, TEB Ankara Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda üst üste ikinci kez şampiyon...

Finalde Rus rakibi Vitalia Diatchenko'yu mağlup eden Sırp Ivana Jorovic, TEB Ankara Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

17-24 Aralık tarihleri arasında Ankara Tenis Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen TEB Ankara Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nı Sırp raket Ivana Jorovic kazandı. Bu sene altıncısı yapılan toplam 50 bin Dolar ödüllü organizasyonun iki eski şampiyonunu buluşturan finalinde Rus Vitalia Diatchenko'yu yenen Jorovic, Ankara'da peş peşe ikinci zaferini aldı.

Dolu tribünler önünde oynanan mücadeleyi 6-4, 7-5'lik setlerle kazanan Jorovic, TEB Ankara Cup'ta 2015'ten sonra 2016'da da zirveye çıktı.

Kariyerinin 10. ITF tekler şampiyonluğunu elde eden Jorovic ve finalist Diatchenko'ya ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile Ankara Tenis Kulübü Başkanı Ergin Fikirmen verdi.

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