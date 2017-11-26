Teb Bnp Parisbas Tenisin Yıldızları Serisi’nin Kazananı Maria Sharapova

TEB BNP Parisbas Tenisin Yıldızları Serisi etkinlikleri kapsamındaki maçta Rus tenisçi, Maria Sharapova, milli sporcu Çağla Büyükakçayı'yı 7-6 ve 6-0'lık...

TEB BNP Parisbas Tenisin Yıldızları Serisi etkinlikleri kapsamındaki maçta Rus tenisçi, Maria Sharapova, milli sporcu Çağla Büyükakçayı'yı 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

Türkiye Tenis Federasyonu ve TEB'in iş birliği tarafından düzenlenen TEB BNP Parisbas Tenisin Yıldızları Serisi etkinlikleri Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Bu özel etkinliği Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye Ekonomi Bankası Genel Müdürü Ümit Leblebici, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş'ın milli futbolcusu Gökhan Gönül, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Işıl Alben de takip etti.

Genç tenisçiler boy gösterdi

İlk olarak Türk tenisinin gençler yıldızları karışık çiftler maçında karşılaştı. Bu müsabakada Berfu Cengiz-Sarp Ağabigün ikilisi, İpek Öz-Mert Naci Türk ile mücadele etti. Müsabakayı Berfu ile Sarp ikilisi 7-5 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kazandı.

Kazanan Sharapova

Tenisin Yıldızları Serisi etkinliklerinin sonunda ise ünlü dünya 61. sırasında bulunan Rus raket Maria Sharapova ile dünya 160'ıncısı milli sporcu Çağla Büyükakçay korta çıktı. İlk seti Rus tenisçi, tie-breakle 7-6 kazandı. İkinci seti de 6-0 kazanan Sharapova sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Çağla: "Türk tenisinin geldiği bu nokta gurur verici"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çağla Büyükakçay, Türk tenisinin bu noktalara geldiği için çok gurur duyduğunu belirterek, "Salona gelen herkese teşekkür ederim. Sharapova 5 Grand Slam kazanmış biri. Buraya güzel bir organizasyon için geldi. Herkese geldiği ve destekleri için teşekkür ederim" diye konuştu.

Sharapova: "Çağla'ya karşı oynamak zor ama keyifliydi"

Atmosferden çok etkilendiğini belirten Maria Sharapova ise, "İstanbul için harika şeyler söyleyebilirim. Her şey için teşekkür ederim. Çağla, gençlere örnek oluyor. Ona karşı oynamak zor ama keyifliydi. Çağla performansını her geçen gün arttıran bir oyuncu" şeklinde konuştu.

Ödüller dağıtıldı

Karşılaşmanın ardından ödül töreni gerçekleşti. İlk olarak karışık çiftler maçında yer alan genç tenisçilere ödülleri verildi. Daha sonra ise Çağla ile Sharapova'ya ödülleri takdim edildi. Tenisçilere ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye Ekonomi Bankası Genel Müdürü Ümit Leblebici verdi. Ardından ise fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi.

Tenise yoğun ilgi

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan tenis etkinliğine sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Organizasyonun biletleri daha önceden biterken, seyirciler bütün koltuklarını doldurdu. Seyircilerin arasından sinema, sanat ve iş dünyasından birçok isimde çocuklarıyla birlikte müsabakaları takip etti. Can Bonomo ile Ceza da izlemeye gelen seyircilere konser verdi.