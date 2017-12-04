  • BIST 103.598
  • Altın 160,982
  • Dolar 3,9326
  • Euro 4,6553
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 15 °C

Tebessüm Çarşısı’ndan Bin 250 Aileye Gıda Yardımı

» »
Tebessüm Çarşısı’ndan Bin 250 Aileye Gıda Yardımı
Pursaklar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Tebessüm Çarşısı, ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Tebessüm Çarşısı, ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yaklaşan kış mevsiminde bin 250 aileye gıda paketi dağıtımı başladı.

Her yıl binlerce ihtiyaç sahibi aileye gıdadan giyeceğe, mobilyadan beyaz eşyaya hemen her alanda yardım elini uzan Tebessüm Çarşısı yüzleri güldürmeye devam ediyor. Titiz bir çalışma ile tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere her sene kıyafet yardımı, bayramlık hediye ve gıda yardımını düzenli olarak yapan Tebessüm Çarşısı, yeni tasarımlarıyla da mutluluk veren gıda paketlerini dağıtmaya başladı. Düzenli olarak yıl içerisinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapan müdürlük, tespit edilen bin 250 ailenin adresine gıda paketlerini götürüp teslim etmeye başladı.

Amaçlarının ihtiyaç sahibi ailelerin de diğerleri gibi tebessüm etmesini sağlamak olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Kış mevsimine girdik. İstiyoruz ki bütün hemşehrilerim mutlu, huzurlu olsun. Bizler belediye olarak her zaman hemşehrilerimizin hizmetinde ve yanındayız. Tespit ettiğimiz ailelerin gıda paketlerini düzenli aralıklarla personelimiz evlerine kadar götürerek kendilerine teslim ediyor. Bir kısmı da kendilerine verilen randevu saatinde gelip çarşımızdan alıyor. Burada hemşehrilerimizin birbirleri ile karşılaşmamasına özen gösteriyoruz. Böylece hemşehrilerimizin de gururları incinmemiş oluyor" dedi.

Belediyenin ikramlarıyla yüzleri gülen ilçe sakinleri, kendilerini yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve ekibine teşekkür ederek memnuniyetlerini belirtti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Akıllı Kent Adana" Uygulaması Hayatı Kolaylaştırıyor04 Aralık 2017 Pazartesi 09:48
  • Giritli Türkler, Urla Karantina Adasında Buluştu04 Aralık 2017 Pazartesi 09:43
  • Akçokaca’da Engelliler Günü Halaylarla Kutlandı04 Aralık 2017 Pazartesi 09:38
  • Kulp Belediyesi Yatılı Kur’an Kursu’na Spor Sahaları Yapacak04 Aralık 2017 Pazartesi 09:38
  • İstanbul’daki Bitlis Tanıtım Günleri Sona Erdi04 Aralık 2017 Pazartesi 09:33
  • Erdemli Belediyesi’nden Öğrencilere Geri Dönüşüm Eğitimi04 Aralık 2017 Pazartesi 09:33
  • Erzurum’da Hafif Şiddetli Deprem04 Aralık 2017 Pazartesi 09:33
  • Başkan Büyükkılıç: “Teşekkürler Melikgazililer!”04 Aralık 2017 Pazartesi 09:33
  • Görme Engelliler Bisiklet Kullandı04 Aralık 2017 Pazartesi 09:28
  • Finike’de Engeliler İçin Moral Gecesi Düzenlendi04 Aralık 2017 Pazartesi 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti