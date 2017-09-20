Ted Kolejinde Ana Sınıfı Öğrencilerine Yönelik Uyum Süreci Başladı

2017-2018 eğitim-öğretim yılının açılmasıyla beraber Malatya TED Kolejinde anasınıfı öğrencilerine yönelik uyum süreci başladı.

2017-2018 eğitim-öğretim yılının açılmasıyla beraber Malatya TED Kolejinde anasınıfı öğrencilerine yönelik uyum süreci başladı. Bu kapsamda öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenerek, öğrencilerin uyum sürecini aşması amaçlandı.

Anasınıfı öğrencilerinin yeni eğitim-öğretim dönemine daha hızlı ve kolay uyum sağlaması amacıyla öğrenciler ilk olarak yaş gruplarına göre sınıflarına alınarak öğretmenleriyle tanıştı. Okula alışma süreci olan oryantasyon dönemi kapsamında daha sonra, Macera Parkuru'nda öğrenci velileri ve öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi. Parkur eğlencesinden sonra sınıflara alınan öğrencilere önceden hazırlanan "Dondurmamız" etkinliği tanıtıldı. Her çocuğa evde boyayıp ertesi gün okula getirmeleri için birer adet dondurma topu verildi.

Etkinliklerin sonunda "Okulda İlk Günüm" çerçevesinde çocuklarla hatıra fotoğrafı çekilirken, öğrencilerin okula ilk günden alıştığı gözlendi.