Ted Malatya Koleji Öğrencileri Yarı Yıl Tatilini Almanya’da Geçirdi

TED Malatya Koleji öğrencileri, sömestr tatilini Almanya'da geçirdiler.

TED Malatya Koleji öğrencileri, sömestr tatilini Almanya'da geçirdiler.

TED Malatya Koleji öğrencileri, 22 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında Almancanın günlük hayatta kullanımı adına Almanya'ya gitti. Almanya'nın Dortmund kentinde kalan öğrenciler, günde 5 saat Almanca dersi aldıktan sonra kültür ve tarih gezilerine katıldı. Toplam 14 öğrencinin katıldığı geziye TED Malatya Koleji Almanca Öğretmeni Kübra Karadaş ve İngilizce Öğretmeni Özlem Ünlü eşlik etti. TED Koleji öğrencileri, Dortmund şehir gezisi, Dortmunder U, Florianturm, Ruhr Üniversitesi-Botanik Bahçesi, Mahn-und Gedenksttte Steinwache (II. Dünya Savaşı esnasında Yahudilerin esir edildiği taş hücreler müzesi), Köln şehir gezisi, Kölner Dom, Köln-Çikolata Müzesi, Kömür Madeni Müzesi, Stadiontour BVB, Bira Müzesi alkolsüz bira yapım evreleri ve tarihi ve Hollanda Amsterdam gezisine katıldı.